Belager Buckingham Palace vast voor terrorisme

Een man gewapend met een mes heeft zaterdagavond geprobeerd twee agenten bij Buckingham Palace aan te vallen. De agenten wisten de man tegen te houden. Hij wordt vastgehouden op verdenking van onder meer terrorisme.

De twee agenten raakten lichtgewond aan hun arm, meldt de Londense politie. Ze zijn ter plaatse behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook de dader raakte licht gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld en werd daarna meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De aanval was vrijwel gelijktijdig met die in Brussel. Daar viel een man militairen aan met een mes of machete. De man werd door de militairen doodgeschoten.