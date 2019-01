Belaagde AfD-politicus tijdje in ziekenhuis

De maandag belaagde parlementariër Frank Magnitz van de Duitse AfD moet nog zeker tot het weekend in het ziekenhuis blijven liggen. Magnitz raakte zwaargewond door een aanval van drie gemaskerde mannen in zijn woonplaats Bremen. De rechts-populistische politicus zei dinsdag dat hij zich bijna niets meer van het incident kan herinneren en dat hij de daders niet heeft gezien of gehoord.

De daders sloegen Magnitz op zijn hoofd, waardoor die het bewustzijn verloor. De AfD plaatste op sociale media een foto van het bebloede en gezwollen hoofd van de politicus uit Bremen.

Gezien de politieke functie van Magnitz gaat de politie ervan uit dat de daders een politiek motief hadden. Leiders van de belangrijkste politieke partijen in Duitsland veroordeelden het geweld tegen Magnitz. Andrea Nahles, voorzitter van de sociaaldemocratische SPD stelde dat mensen die geweld tegen de AfD gebruiken de waarden van een verdraagzame en samenleving ondermijnen.