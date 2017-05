Beklag over burgerdoden in IS-strijd

Het internationale journalistencollectief Airwars heeft zijn beklag gedaan over het grote aantal burgerdoden door luchtaanvallen op doelen van Islamitische Staat in Syrië en Irak. In april kwamen volgens de organisatie ten minste 283 onschuldige mensen om en mogelijk zelfs 366. In maart vielen ook al veel slachtoffers onder de bevolking.

De door de VS geleide internationale coalitie steunt vanuit de lucht plaatselijke troepen die vechten tegen de terreurorganisatie IS. Airwars-directeur Chris Woods zei dat de maandcijfers sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump een „duidelijke trend” te zien geven. Vooral in Syrië lijkt de bescherming van burgers in oorlogssituaties op het tweede plan geraakt.

Ook het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten verwijt de Amerikaanse luchtmacht dat de offensieven zijn geëscaleerd. De afgelopen vier weken zijn volgen telling van deze groep zeker 225 burgers, onder wie 44 kinderen en 36 vrouwen, om het leven gekomen door bombardementen van de westerse alliantie. Sinds het begin van de luchtsteun in augustus 2014 gaat het inmiddels om bijna 1500 mensen.