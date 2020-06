Beklad standbeeld Leopold II in Antwerpen verwijderd

De Antwerpse deelgemeente Ekeren heeft een met rode verf beklad en beschadigd standbeeld van koning Leopold II van de Markt laten weghalen. Het is volgens burgemeester Koen Palinckx mogelijk dat het beeld na reiniging en herstel niet meer op het plein teruggezet wordt.

In verschillende plaatsen zijn standbeelden van de omstreden tweede koning der Belgen de afgelopen dagen besmeurd en beschadigd naar aanleiding van het Black Lives Matter-protest dat overwaaide uit de Verenigde Staten. Beelden in onder meer de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren, in Halle en in Oostende werden toegetakeld. Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor een schrikbewind en de dood van 10 miljoen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat dat in de 19e eeuw zijn privé-bezit was.

Het standbeeld in Ekeren dateert uit 1873 en werd geplaatst ter herinnering aan een bezoek van de koning. Het was de afgelopen jaren meermaals het mikpunt van vandalisme. Het zal worden gerestaureerd in het Antwerpse Middelheimmuseum. Mogelijk blijft het beeld daar. Het plein waar het stond wordt dan heringericht.