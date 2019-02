Beklaagden vleesschandaal wijzen naar elkaar

De verdachten in een strafproces in Parijs over een paardenvleesschandaal in de jaren 2012 - 2013 weerspreken alle beschuldigingen. De twee Nederlandse verdachten zeggen dat de twee Franse verdachten hebben gefraudeerd. Deze wijzen op hun beurt naar de Nederlanders.

De vleesfraude draait om het geknoei met onder meer etiketten en papieren waarmee 500 ton paardenvlees als ware het duurder rundvlees is verkocht en verwerkt. Volgens de aanklagers deden de Nederlandse vleeshandelaar Johannes F. en zijn Zuid-Franse klant Jacques Poujoul samen mee aan een frauduleus project om met het goedkopere paardenvlees veel winst te maken. F. stelt echter dat hij helemaal niemand bedroog en paardenvlees leverde omdat Poujoul dat bestelde. Poujol van het bedrijf Spanghero in Castelnaudary ontkent ook de boel te hebben opgelicht en legt de schuld bij de vleeshandelaren uit Nederland.

Vleeshandelaar F. is door aanklagers neergezet als het kwade genius achter deze oplichterij. Tegen hem is vier jaar cel geëist. Tegen zijn Franse partner in crime Poujol is drie jaar cel waarvan twee voorwaardelijk geëist, in combinatie met de in beslagname van 870.000 euro en een beroepsverbod in de vleessector. Tegen de andere twee verdachten zijn voorwaardelijke straffen geëist. De uitspraak is 16 april.