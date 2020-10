Bekende tieneractivist Hongkong vervolgd voor separatisme

Een jonge pro-democratische activist in Hongkong wordt vervolgd voor separatistische activiteiten. De 19-jarige Tony Chung is de tweede persoon die sinds de invoering van een omstreden Chinese veiligheidswet word vervolgd voor secessie, bericht de lokale krant South China Morning Post. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

De autoriteiten arresteerden Chung deze week bij een koffiezaak in de buurt van het Amerikaanse consulaat. Hij wordt verdacht van secessie en witwaspraktijken en verscheen donderdag voor de rechter. Enkele uren na zijn arrestatie gingen vier andere activisten de Amerikaanse diplomatieke post binnen om asiel aan te vragen. Ze zouden later weer zijn vertrokken.

Pro-democratische activisten in de miljoenenstad maken zich grote zorgen over de nieuwe veiligheidswet, die separatisme strafbaar stelt. De wet is ingevoerd door China na aanhoudende demonstraties. Hongkong maakte al deel uit van de communistische volksrepubliek, maar had meer autonomie dan andere delen van het land. De machthebbers in Peking hebben met de afgelopen zomer ingevoerde wetgeving hun greep op de metropool verstevigd.

De autoriteiten in Hongkong overwegen volgens bronnen van de krant ook een soort kliklijn in het leven te roepen. Daar kunnen mensen anoniem melding van maken van schendingen van de nieuwe veiligheidswet. „Dat zal mogelijke verdachten afschrikken, omdat er straks overal ogen en oren zijn.”