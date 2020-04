Bekende muurschildering Banksy krijgt mondkapje

De muurschildering Girl with a Pierced Eardrum (meisje met doorboord trommelvlies) van graffitikunstenaar Banksy in de Britse stad Bristol, heeft een aanpassing gekregen waardoor het direct verwijst naar de coronacrisis. Het afgebeelde meisje draagt nu een mondkapje. Of Banksy het zelf heeft aangebracht of iemand anders is niet duidelijk.

Het meisje met het ‘doorboorde trommelvlies’ is een parodie op Girl with a pearl earring (meisje met de parel) van Johannes Vermeer. In plaats van een parel heeft ze op haar oor een veiligheidsalarm.

Wie Banksy is, is een goed bewaard geheim. Wel is bekend dat hij afkomstig is uit Bristol.