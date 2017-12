Bejubelde Italiaanse chef Marchesi (87) dood

Op 87-jarige leeftijd is de beroemde Italiaanse chefkok Gualtiero Marchesi in Milaan overleden. Velen beschouwen hem als de grondlegger van de vernieuwde Italiaanse keuken. Marchesi overleed volgens Italiaanse media aan een hartaanval.

Marchesi, zoon van restauranthouders, perfectioneerde zijn technieken in Zwitserland en Frankrijk voordat hij terugkeerde naar Italië. Al binnen een jaar na opening van zijn eerste restaurant in Milaan kreeg hij een Michelin-ster, het jaar daarop zijn tweede. Nog eens zeven jaar volgde een derde, destijds een unicum voor Italië. Begin jaren 80 ontwierp hij de saffraanrisotto met goudblad en dat werd een van zijn beroemdste gerechten. Daarna opende hij restaurants in onder meer Parijs en Rome. In 2011 creëerde Marchesi twee hamburgers en een dessert voor fastfoodketen McDonald’s.

De Italiaanse landbouw- en voedselminister Maurizio Martina gedenkt Marchesi als ‘de grote meester van de keuken van ons land’. Burgemeester Guiseppe Sala: „Milaan is hem veel verschuldigd”.