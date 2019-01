De Duitse politie heeft een 76-jarige man aangehouden voor de moord op een meisje van 10 jaar ruim 22 jaar geleden. De man werd aangehouden na onderzoek door een speciale eenheid voor oude zaken.

De man zou het meisje Ramona Kraus in augustus 1996 in Jena Winzerla hebben aangesproken, in zijn auto hebben meegenomen en op een onbekende plek hebben vermoord. Daarna dumpte hij haar lijk in het 130 kilometer verderop gelegen Großburschla. Het lichaam werd in februari 1997 gevonden.