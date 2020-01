Bejaarde Duitser voor tonnen opgelicht door ‘politiemensen’

Criminelen die zich voordeden als politiemensen hebben een gepensioneerde man in Duitsland zo ver gekregen dat deze voor tonnen aan juwelen en contant geld voor zijn deur legde. De man was in de veronderstelling dat de politie dit dan zou ophalen om veilig op te bergen.

De criminelen hadden de oude man bestookt met telefoontjes om zijn vertrouwen te winnen en hem kennelijk zo bang gemaakt dat hij zijn spullen via ‘de politie’ in veiligheid wilde brengen. De man ontdekte pas na enkele weken dat hij bedrogen was en stapte maandag naar de politie om aangifte te doen.

De onbekenden verdwenen uiteindelijk met een buit die volgens de politie rond de 700.000 euro waard is.

Dit soort criminaliteit komt in Duitsland vaker voor. Een bang gemaakte bejaarde vrouw in Dresden bracht vorig jaar voor ongeveer een miljoen aan gouden munten, sieraden en goudstaven naar een afgesproken plek op een begraafplaats. Die verdwenen daarna spoorloos.