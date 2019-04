Bejaarde chauffeur raast warenhuis binnen

Een 85-jarige automobilist is dinsdag met zijn luxe terreinwagen in het Duitse Hamburg een warenhuis binnengereden. Hij had zijn voertuig net achterwaarts geparkeerd toen het voertuig naar voren schoot.

De man reed in volle vaart met de auto een trap van vijf treden op, reed de glazen deuren aan gort en kwam bij de roltrap naar de kelderverdieping tot stilstand. Twee wielen van het voertuig hingen daarbij boven de roltrap.

De bejaarde chauffeur raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee ooggetuigen raakten in shock. Waardoor het voertuig plotseling vooruit reed, is niet bekend. Het warenhuis werd geƫvacueerd en ging dicht.