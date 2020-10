Bejaarde Belg doodgebeten door eigen hond

Een 83-jarige man die donderdag dood werd aangetroffen in een natuurgebied in het Vlaamse Tremelo is doodgebeten door zijn eigen hond. Dat heeft de autopsie op zijn lichaam uitgewezen, meldt het Openbaar Ministerie in Leuven. Het dier heeft een spuitje gekregen.

Een wandelaar trof het lichaam donderdagmiddag aan en seinde de politie in. In eerste instantie werd gedacht dat de man was overleden aan een aandoening en pas daarna werd gebeten.

De bejaarde man was in het natuurgebied om zijn hond te zoeken. Het dier was ontsnapt. Waarom de hond zich tegen zijn baas keerde, is onduidelijk.