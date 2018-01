Beierse rechter haalt kruis even weg uit rechtszaal

Een rechter in Miesbach in het Duitse Beieren heeft tijdens een zitting met een Afghaanse asielzoeker het kruis uit de rechtszaal verwijderd. De aangeklaagde had een landgenoot met de dood bedreigd omdat die christen was geworden en regelmatig naar de kerk ging. De verdachte zou tot de radicale taliban behoren.

De rechter vertelde maandag in de M├╝nchner Merkur dat het kruisbeeld in de rechtszaal niet verplicht is. Hij wilde voorkomen dat de verdachte de indruk zou krijgen dat hij als moslim niet met onafhankelijk recht te maken had.