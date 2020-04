Beieren verplicht dragen mondkapje in winkels en openbaar vervoer

De Duitse deelstaat Beieren stelt het dragen van mondkapjes verplicht in alle winkels en in het openbaar vervoer. Vanaf volgende week is de mondneusbescherming met een mondkapje of sjaal verplicht, kondigde premier Markus Söder (CSU) maandag aan in het staatsparlement.

De Bondsrepubliek en de zestien deelstaten waren vorige week overeengekomen dat kleine en middelgrote bedrijven tot een oppervlakte van 800 vierkante meter maandag weer open mogen. De details zijn afhankelijk van de branche en de staat. In Beieren gaat dat gepaard met een mondkapjesplicht. Die geldt niet in heel Duitsland.

Het aantal coronabesmettingen in Beieren verdubbelt iedere 34 dagen, gaf Söder aan. De cijfers van de deelstaat liggen „gedeeltelijk onder het nationale gemiddelde”. Beieren heeft last van de nabijheid van Italië en Oostenrijk. „In andere deelstaten is de situatie slechter”, aldus Söder. Tegelijkertijd maakt hij zich nog steeds zorgen over de ontwikkelingen van de coronacrisis.