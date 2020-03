Beieren verlengt noodmaatregelen tot 19 april

Beieren verlengt de strenge beperkingen van het openbare leven tot na de paasvakantie, tot 19 april. Premier Markus Söder van de Duitse deelstaat heeft maandag gezegd dat „de uitgaansbeperkingen langer duren, maar niet worden verscherpt”.

De maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus zijn 21 maart afgekondigd en waren aanvankelijk geldig tot 3 april. Söder zei dat de toestand ernstig is, maar dat de verspreiding van het virus afvlakt. Voor de maatregelen van kracht werden, verdubbelde het aantal vastgestelde besmettingen elke 2,8 dagen en nu elke 5 dagen, aldus de Beierse premier.

De maatregelen zijn net als elders in Europa gericht op het zo veel mogelijk thuishouden van mensen. Het is alleen toegestaan naar buiten te gaan om noodzakelijk werk te verrichten, boodschappen te doen, naar een arts te gaan of individueel te sporten.

In Beieren is het uit China afkomstige coronavirus voor het eerst in Duitsland vastgesteld. De deelstaat heeft inmiddels al meer dan 14.440 besmettingen bevestigd. Dat is meer dan in andere Duitse deelstaten. Aan de gevolgen van het virus zijn in Beieren 133 patiënten bezweken.