Beieren verbiedt vertoon omstreden vlag

De Duitse deelstaat Beieren verbiedt openbaar vertoon van een vlag waar extreemrechtse en antidemocratische groeperingen soms mee zwaaien. Deelstaatpremier Markus Söder kondigde het verbod op de zogenoemde Reichskriegsflagge zaterdag aan op een videoconferentie van zijn conservatieve partij CSU.

Het Duitse keizerrijk gebruikte de witte vlag met een zwart kruis en een adelaar tussen 1871 en 1918. „Met zo’n vlag toon je duidelijk dat je onze democratie verwerpt”, zei Söder, tevens CSU-leider. „We zullen onze democratie niet laten gijzelen door rechtsextremisten.”

De vlag is geregeld te zien in demonstraties tegen maatregelen om het coronavirus in te tomen. Söder verklaarde ook de oorlog aan samenzweringstheoretici en al dan niet openlijke neonazi’s die volgens hem onder valse voorwendselen de democratie aanvallen.

De discussie over de vlag speelt breder in Duitsland. Afgelopen week verbood de stad Bremen het publieke vertoon ervan.

De vlag is populair onder ‘Reichsbürger’, mensen met antisemitische, racistische en antidemocratische denkbeelden die geweld doorgaans niet schuwen. Rijksburgers erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet. Het zijn er naar schatting 10.000, onder wie politieagenten.