Beieren gaat alle seizoensarbeiders op virus testen

Seizoensarbeiders in de Duitse deelstaat Beieren moeten allemaal verplicht worden getest op het nieuwe coronavirus. Voor mensen die van vakantie terugkeren, moeten er centra komen langs wegen, op stations en luchthavens waar ze zich vrijwillig kunnen laten testen. De premier van de deelstaat, Markus Söder, heeft dit gezegd na een opleving van het virus, onder meer in een groentekwekerij.

Söder waarschuwde op een persconferentie dat het coronavirus niet voorbij is en dat niet lichtzinnig mag worden gedaan met dit virus. Het longvirus deed zijn intrede in de Bondsrepubliek in Beieren.

Hij wil ook vakantiegangers die terugkeren naar Beieren straks gaan testen. De zomervakanties in Beieren beginnen eind deze week. Het liefst wil Söder langs de belangrijke wegen, op vliegvelden en stations alle terugkeerders verplicht laten testen, maar daar heeft hij geen bevoegdheid toe. Hij riep daarom de regering in Berlijn op verplichte tests op vliegvelden in te voeren. Bij de uitbraak van het virus in Duitsland waren destijds veel gevallen te herleiden tot terugkerende wintersporters uit de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen.

Söder zegt bezorgd te zijn dat de veel geïsoleerde gevallen van besmetting in Duitsland langzaam samensmelten tot een tweede golf van het coronavirus. Bijna 100 kilometer ten noordoosten van München is bijvoorbeeld het virus uitgebroken op een kwekerij en boerderij in de plaats Mamming. De meeste van de 174 besmettingen zijn vastgesteld bij Roemeense seizoensarbeiders. De boerderij is voor een deel in quarantaine geplaatst.