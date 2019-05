„Behandeling verlamde Fransman stopgezet”

Artsen in de Franse stad Reims staken de behandeling van de verlamde Vincent Lambert. Dat melden bronnen rond de familie en de advocaat van de ouders, die hun zoon in leven willen houden.

Het lot van Lambert (42) heeft Frankrijk en zijn familie verdeeld. De man raakte verlamd tijdens een motorongeval in 2008. Zijn echtgenote en meerdere broers en zussen steunen het beëindigen van de behandeling, maar de strenggelovige ouders zijn daar fel op tegen. Zij voerden een jarenlange juridische strijd om dat te verhinderen.

Medische bronnen verwachten dat Lambert binnen een week sterft. De raadsman van de ouders zegt dat maandag is begonnen met het uitschakelen van de apparatuur die hem in leven houdt. Hij spreekt schande van dat besluit. "Het is beschamend. Ze hebben hun zoon zelfs niet kunnen omhelzen."

Ook de ouders zelf reageren woedend. "Ze zijn monsters. Monsters", zegt moeder Viviane (73) bij het Hôpital Sébastopol, waar zich afgelopen weekend ook betogers verzamelden. "Ik wil mijn zoon zien voordat hij gaat slapen."

Ook politici mengen zich in de discussie over de verlamde Fransman. François-Xavier Bellamy van de rechtse oppositiepartij Les Républicains zegt "de haast" waarmee de behandeling van Lambert wordt gestaakt niet te begrijpen. Zo’n 1500 andere Franse patiënten zouden in een vergelijkbare toestand verkeren.

De ouders hebben een beroep gedaan op president Emmanuel Macron om een "staatsmisdrijf" te blokkeren. De lijsttrekker van zijn partij van de Europese verkiezingen, Nathalie Loiseau, stelt echter dat een staatshoofd niet bij machte is een uitspraak van de rechter terug te draaien.