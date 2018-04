Behandeling Barbara Bush (92) gestaakt

De voormalige Amerikaanse first lady Barbara Bush laat zich niet langer medisch behandelen. De 92-jarige echtgenote van oud-president George H. W. Bush zal zich „richten op palliatieve zorg”, meldt haar familie. Die trad niet in detail over de aard van de gezondheidsproblemen.

Een bron rond de familie zei tegen CNN dat Barbara Bush het afgelopen jaar herhaaldelijk is opgenomen in het ziekenhuis. Ze wordt volgens de bron verzorgd in haar huis in Houston en wil niet meer terug naar het ziekenhuis. Haar familie meldt dat „ze wordt omringd door een gezin waar ze dol op is. Ze waardeert de vele lieve berichten en vooral de gebeden die ze ontvangt.”

Barbara Bush is ook de moeder van een voormalige president. Haar zoon George W. Bush zat van 2001 tot 2009 in het Witte Huis. Echtgenoot George H. W. Bush was van 1989 tot 1993 aan de macht.