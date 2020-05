Begrip EU-buitenlandchef voor Marokko over repatriëring

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft begrip voor de opstelling van de Marokkaanse regering over de repatriëring van Nederlandse Marokkanen die door de lockdown vanwege het coronavirus vastzitten in het Noord-Afrikaanse land. „Als je een dubbele nationaliteit hebt en je bent in Marokko dan beschouwt de regering je als Marokkaan. De EU kan Marokko niet dwingen. We zijn afhankelijk van goede wil.”

De Spanjaard zei dit tijdens een persgesprek met Europese media waaronder het ANP. Het terughalen van in Marokko gestrande Nederlandse reizigers verloopt sinds het land op 22 maart zijn luchtruim sloot moeizaam. Marokko is het enige land waar nog een substantieel aantal Nederlanders vastzit. De verstandhouding met Marokko is al jaren gecompliceerd.

Borrell ging niet in op de vraag of Nederland of andere landen zijn hulp hebben ingeroepen om diplomatieke druk uit te oefenen. Meer EU-landen, waaronder België, hebben moeite hun inwoners uit Marokko terug te krijgen. „De EU heeft een vriendschappelijke relatie met Marokko. We hebben wel duidelijk gemaakt dat er humanitaire redenen zijn om mensen terug naar huis te laten gaan. Maar ik weet dat er nog problemen zijn.”

Inmiddels zijn er volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zes speciale vluchten geweest om Nederlanders terug te brengen. Pas eind april begonnen de repatriëringsvluchten. De groep gestrande Nederlandse reizigers is inmiddels gedaald „tot stevig onder de duizend”, zei Blok donderdag. Een ruime Kamermeerderheid heeft de bewindsman gevraagd of hij in Brussel wil bepleiten om Marokko „financieel dan wel materieel te korten” zolang het de Nederlanders niet laat gaan.