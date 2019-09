Begrafenis Tob Cohen naar dinsdag verplaatst

De begrafenis van de Nederlander Tob Cohen in Kenia is op het laatste nippertje verplaatst van maandag naar dinsdag. De kranten Daily Nation en The Star meldden dat daartoe is besloten omdat er te weinig joodse geestelijken aanwezig waren.

Sarah Wairimu, de weduwe van Cohen, en Robert Cohen, broer van de omgebrachte Nederlander, waren al op de joodse begraafplaats in de Keniaanse hoofdstad Nairobi gearriveerd, toen werd besloten de begrafenis uit te stellen. Op de begrafenis is alleen familie van Cohen welkom.

Wairimu is verdachte van de moord op Tob Cohen. Zij zit vast, maar de rechter had haar toestemming gegeven de begrafenis bij te wonen.

Cohen lag in een vechtscheiding met Wairimu. Hij verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu was hij psychische hulp gaan zoeken in het buitenland. De politie vertrouwde dit niet en pakte de vrouw eind vorig maand op.

Het lichaam van Cohen is anderhalve week geleden in een afgedekte oude watertank achter het huis van het paar gevonden. Dat was op aanwijzingen van een andere hoofdverdachte, mogelijk een minnaar van Wairimu.