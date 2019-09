‘Begrafenis Mugabe volgende week’

De Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe wordt volgens zijn familie komende week begraven in zijn geboortedorp Kutama, niet bij een nationaal monument voor helden. „Daar heeft de hele familie toe besloten”, zegt een neef van de gevallen leider.

De 95-jarige Mugabe overleed vorige week in Singapore. Zijn lichaam is inmiddels weer teruggebracht naar zijn thuisland, waar hij 37 jaar aan de macht was. Daar geldt hij als een omstreden figuur. Toch kreeg Mugabe na zijn dood de status van nationale held.

De staat organiseert zaterdag een openbare ceremonie. Daar worden onder meer de Chinese president Xi Jinping, de voormalige Cubaanse leider Raul Castro en de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa verwacht.

Neef Leo Mugabe beklemtoont dat de oud-president niet zal worden begraven bij het heldenmonument, zoals de huidige president Emmerson Mnangagwa zou willen. „Zijn lichaam ligt zondagnacht opgebaard in Kutama. Daarna volgt een besloten begrafenis op maandag of dinsdag.”