Begrafenis Mugabe vermoedelijk komende zondag

De voormalige Zimbabwaanse leider Robert Mugabe wordt naar verwachting komende zondag begraven. Zijn nabestaanden moeten nog beslissen waar dat gaat gebeuren, zegt een regeringswoordvoerder.

De regering zou zaterdag een openbare ceremonie willen houden in een stadion in hoofdstad Harare. De begrafenis moet dan een dag later plaatsvinden, zo blijkt uit een overheidsdocument dat naar diplomatieke posten is gestuurd.

Mugabe, die zijn land 37 jaar regeerde, stierf vrijdag op 95-jarige leeftijd in Singapore. Hij had zich daar de afgelopen maanden laten behandelen. Zijn gezondheidstoestand was verslechterd sinds hij in 2017 opzij was gezet door het leger.

Een neef van Mugabe zei eerder dat maandag een delegatie naar Singapore vertrekt om het lichaam op te halen. „Dus als we aannemen dat ze daar dinsdag aankomen en het lichaam klaar ligt, lijkt het aannemelijk dat ze hier woensdag weer landen”, zei Leo Mugabe.