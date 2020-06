Begrafenis George Floyd begonnen in Houston

De begrafenis van George Floyd is om 18.00 uur (11.00 uur lokale tijd) begonnen. Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn keel dichtdrukte met een knie.

Maandag namen duizenden mensen afscheid van Floyd in The Fountain of Praise-kerk in Houston. Daar vindt ook de besloten dienst voorafgaand aan de begrafenis plaats. Na de dienst wordt hij met paard en wagen naar de begraafplaats gebracht, waar hij naast het graf van zijn moeder wordt begraven.

Tijdens de dienst wordt er een oproep tot gerechtigheid gedaan, zei pastoor Mia Wright tegen CNN. De begrafenis wordt bijgewoond door familie en vrienden van Floyd, een aantal bekende Amerikanen en de burgemeester van Houston. Dominee en activist Al Sharpton houdt de lijkrede.