Begluurde flatbewoners verliezen rechtszaak tegen museum Tate

Londenaren die zich bekeken voelen door bezoekers van het museum Tate Modern hebben woensdag bot gevangen bij het gerechtshof. Vier bewoners van een appartementencomplex aan de overkant van het museum eisten maatregelen tegen bezoekers die vanuit een hooggelegen observatiepunt in het Tate bij hen naar binnen gluren. Ze voelen zich „ernstig in hun woongenot” belemmerd.

Volgens de klagers gebruiken bezoekers soms zelfs verrekijkers om in de kamers van hun appartementen te gluren. Sommige museumbezoekers plaatsten foto’s van het ‘gestolen’ uitzicht op Instagram, die inmiddels door zo’n 39.000 mensen zijn bekeken.

In reactie op hun klachten plaatste het museum eerder een bordje met het verzoek aan bezoekers de privacy van omwonenden te respecteren. Ook ziet beveiliging er nu op toe dat ze geen foto’s maken. De vier buren vinden deze maatregelen niet afdoende en gingen na een eerder voor hen ongunstig vonnis in hoger beroep.

Het hof in Londen oordeelde dat het bekijken van een uitzicht „geen hinder veroorzaakt in juridische zin”, zoals lawaai, vuil, dampen en schadelijke geuren dat wel doen. De rechter suggereerde al in eerste aanleg dat de bewoners gordijnen zouden kunnen ophangen om hun privacy te beschermen.