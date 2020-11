‘Begin december Brits fiat voor Pfizer-vaccin’

Groot-Brittannië gaat mogelijk al komende week goedkeuring verlenen aan het vaccin dat farmaciebedrijf Pfizer heeft ontwikkeld. Dat schrijft de krant Daily Telegraph. Het ligt in de bedoeling dat snel daarna begonnen wordt met het toedienen van de inenting tegen het coronavirus. Dat zou dan nog sneller zijn dan de Verenigde Staten, waar de datum van 10 december wordt genoemd als dag waarop het toelatingsbesluit valt.

Naast het VK en de VS hopen ook Spanje en Duitsland al in december te beginnen met het goedkeuren en snel daarna toedienen van de eerste coronavaccins. De Europese Unie keurt mogelijk in de tweede helft van december al twee coronavaccins goed. Het gaat om de vaccins van BioNTech-Pfizer en van Moderna, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie afgelopen donderdag.

De landen van de G20 hebben zondag aan het eind van hun tweedaagse top de belofte gedaan om de kosten van het vaccinatieprogramma ter bestrijding van Covid-19 op zich te nemen. De leiders van de G20 zeiden in de slotverklaring dat ze er „alles aan zullen doen” om de eerlijke distributie van coronavaccins wereldwijd te garanderen en de arme landen te steunen waarvan de economieën door de crisis zijn geteisterd.