Beer Holly is dikste van Alaska

Beer Holly, nummer 435, is de dikste beer in het Katmai Nationale Park in het zuidwesten van Alaska. De beer heeft de verkiezing van de parkbeheerders op Facebook gewonnen. De afgelopen jaren is de verkiezing, Fat Bear Week, enorm populair geworden en wordt er duizenden keren gestemd.

De sociale media van Katmai plaatsten foto’s van twaalf grizzlyberen, die dan tegen elkaar ‘strijden’. Elke ronde zet het park er twee tegen elkaar en de beer met de meeste stemmen gaat dan door. Uiteindelijk bleef Holly dit jaar over als dikste beer.

„Leve de koningin der zwaarlijvigheid”, schrijft Katmai op Facebook. „Ze is een geweldige beer. Als ze geen jongen heeft, zoals dit jaar, lijkt ze net een Michelin-mannetje”, aldus een woordvoerder van het nationale park.

De beren komen in de zomer enorm veel aan, om zich voor te bereiden op de winterslaap. Het nationale park probeert mensen voor te lichten over beren met Fat Bear Week.