Beeldenstorm in Europa blijkt nog niet geluwd

Standbeelden van historische figuren uit de koloniale tijd zijn in steden als Oxford, Londen en Antwerpen niet veilig meer. Ze passen volgens activisten niet in deze tijd omdat ze betrokken waren bij onder andere de slavenhandel.

Twee dagen nadat demonstranten in de Britse stad Bristol het beeld van slavenhandelaar Edward Colston van zijn sokkel trokken, hebben actievoerders het in Oxford gemunt op dat van Cecil Rhodes. Volgens de betogers is het beeld van de oprichter van Rhodesië, het huidige Zimbabwe, een symbool van het imperialisme van het Verenigd Koninkrijk.

Een standbeeld van de achttiende-eeuwse slavenhandelaar Robert Milligan in Londen is dinsdag verwijderd op verzoek van de autoriteiten. Het beeld stond buiten het London Museum. Het stadsbestuur heeft het beeld laten verwijderen omdat het niet langer acceptabel is voor de lokale gemeenschap.

Ook elders in Groot-Brittannië wordt actie gevoerd tegen vermeende racistische monumenten. Nadat meer dan 28.000 mensen een petitie tegen de karikatuur van het hoofd van een zwarte man bij een pub in Ashbourne hadden getekend, is die door de eigenaar verwijderd. De pub blijft vooralsnog wel The Black Head heten.

De Antwerpse deelgemeente Ekeren heeft een met rode verf beklad en beschadigd standbeeld van koning Leopold II van de Markt laten weghalen. Het is volgens burgemeester Koen Palinckx mogelijk dat het beeld na reiniging en herstel niet meer wordt teruggezet. In diverse plaatsen zijn standbeelden van de tweede koning der Belgen de afgelopen dagen besmeurd en beschadigd. Beelden in onder meer de tuin van het Afrikamuseum in Tervuren, in Halle en in Oostende werden toegetakeld. Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor een schrikbewind en de dood van 10 miljoen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat die in de 19e eeuw zijn privébezit was.