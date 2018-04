Beelden van Assad aan het werk verspreid

In Damascus zijn beelden verspreid van president Assad die op zijn werk komt. Assad arriveert met een koffertje bij het presidentieel paleis. De beelden zijn van zaterdag, „de dag van de veerkracht”, zo wordt vermeld.

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag doelen in Syrië bestookt met naar schatting circa 110 raketten. Ze stellen dat dit een vergelding is voor een gifgasaanval van Assads troepen in Douma, ten oosten van Damascus, een week geleden.

De 52-jarige Assad volgde in 2000 zijn overleden vader Hafez al-Assad als dictator op. De door het Kremlin van meet af aan gesteunde clan van de Assads komt uit de gemeenschap van de alawieten en heerst over Syrië sinds 1970. Het geloof van de alawieten heeft wortels in de sjiitische islam. Ze vormen net als de christenen circa 10 procent van de bevolking in Syrië. Meer dan driekwart van de Syriërs is soennitisch.