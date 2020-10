Beelden uit Wit-Rusland: protest lijkt niet te stoppen

Svetlana Tichanovskaja is op tournee. Voorzover dat kan natuurlijk, in een werelddeel dat vanwege een epidemie eigenlijk op slot zou moeten zitten. Vanuit Litouwen reist ze door Europa, waar ze regeringsleiders ontmoet. Ze wapent zich met een mondkapje en grote met een elleboogstootje, dus heel nauw contact gaat ze niet aan.

In eigen land houdt de onrust aan. Week aan week vullen de straten zich met tienduizenden –waarschijnlijk zelfs honderdduizenden– demonstranten. Ze eisen nieuwe verkiezingen, omdat ze vermoeden dat er op 9 augustus met de stemmen is geknoeid. Aleksandr Loekasjenko werd toen zogenaamd met ruim 80 procent gekozen.

Tichanovskaja’s man had zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen, maar werd achter slot en grendel gezet. Nu lopen demonstranten met zijn portret door de straten van Minsk, zijn vrijlating eisend. Toen deed Svetlana zelf een stap naar voren. Volgens de kiescommissie kreeg ze toch nog 10 procent van de stemmen. Niemand weet of dat echt klopt. Wat we wel weten is dat daar waar scherp werd toegezien op de verkiezingen, de percentages boven de 60 procent lagen.

De protesten worden routine. Elk weekend lopen de straten vol. De oproerpolitie geeft wel grenzen aan, maar treedt niet echt hard op. Maar een paar honderd arrestaties zijn er wekelijks wel.

Een keer zal dit veranderen, dat is zeker. De wereld houdt van spanning de adem in.