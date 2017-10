„Beelden politiegeweld Catalonië deels nep”

De beelden van het harde politieoptreden tijdens het referendum in Catalonië zijn deels nep. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis zondag tegen de BBC gezegd. Ook zijn er volgens Dastis tal van „alternatieve feiten” over het politieoptreden tijdens de volksraadpleging van 1 oktober de wereld in geholpen.

Dastis reageerde op de internationale kritiek op het geweld van politiemensen tijdens het referendum. Op beelden is te zien dat de Spaanse politie mensen met harde hand dwingt te vertrekken bij stembureaus. Er zouden honderden gewonden zijn gevallen. Volgens Dastis is er geen buitensporig geweld gebruikt tegen mensen die wilden gaan stemmen.