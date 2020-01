Beelden Dalí gestolen bij inbraak galerie Stockholm

Dieven hebben donderdagochtend beelden en etsen van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí gestolen uit een galerie in Stockholm. In kunsthandel Couleur was een expositie met zeker tien werken van Dalí te zien.

De kunstwerken waren tussen de 18.000 en 50.000 euro per stuk waard. Dieven wisten de etsen en beelden te stelen na het inslaan van de glazen deuren. Hoeveel werken en welke kunstwerken zijn meegenomen, is niet bekendgemaakt.

„Het gaat om veel geld, dit is verschrikkelijk”, aldus de eigenaar van de galerie tegen het Zweedse persbureau TT.

Dalí maakte surrealistische kunst. Een bekend werk van hem is De Volharding der Herinnering, met smeltende klokken erop.