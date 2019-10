‘Beeld van Oekraïne-deal Trump bevestigd’

Een Amerikaanse regeringsmedewerker zal donderdag het beeld bevestigen dat president Donald Trump voorwaarden heeft verbonden aan het verstrekken van militaire hulp aan Oekraïne. Dat meldt The Washington Post op basis van een anonieme bron.

Het beeld van een zogeheten quid pro quo werd eerder geschetst door waarnemend ambassadeur in Oekraïne William Taylor. Hij moest vorige week voor de commissies verschijnen die onderzoek doen naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.

Donderdag staat Tim Morrison tegenover de onderzoekers. Hij is Rusland- en Europakenner van de Nationale Veiligheidsraad, een adviesorgaan van de president. Morrison zal zich volgens de krant aansluiten bij het verhaal van Taylor.

Trump heeft in juli zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski gevraagd een corruptieonderzoek te starten naar Trumps politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. In ruil daarvoor zou Oekraïne naar verluidt militaire hulp krijgen.

Morrison zal onder meer verklaren dat deze quid pro quo in zijn ogen niet zozeer ongepast of illegaal is, maar eerder problematisch is bij de steun van een bondgenoot in de regio.