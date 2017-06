Beeld tien geboden binnen dag weer vernield

Minder dan 24 uur nadat het was onthuld is woensdag in de Amerikaanse stad Little Rock een omstreden beeld met daarop de tekst van de tien geboden door een vandaal vernield.

Volgens lokale media is de waarschijnlijke dader Michael Tate Reed (32). Hij reed met zijn auto het beeld aan gruzelementen en zette een video van zijn daad op zijn Facebookaccount. Bij zijn daad schreeuwde hij het woord ‘vrijheid’ uit.

Het beeld, betaald met geld van private sponsors, staat pal naast het gebouw van het parlement van de staat Arkansas. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU heeft ruim twee jaar actiegevoerd om het beeld uit de openbaarheid te houden. Op dit moment loopt er een rechtszaak van de organisatie tegen de staat. De ACLU noemt het beeld „ongrondwettelijk”.

Reed is eerder gearresteerd voor een soortgelijk vergrijp. Drie jaar geleden vernielde hij een sculptuur van de tien geboden vlak bij het parlementsgebouw van de staat Oklahoma.