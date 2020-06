‘Beeld oud-president Jackson doelwit demonstranten Washington’

Demonstranten in de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben dinsdag geprobeerd een standbeeld van oud-president Andrew Jackson in een park voor het Witte Huis neer te halen.

Volgens CNN trachtten actievoerders het beeld in Lafayette Square door middel van touwen van zijn sokkel te trekken. Op videobeelden is te zien dat de politie de demonstranten daarop terugdringt. De aanwezige journalisten zouden door de US Secret Service, de Amerikaanse geheime dienst, geïnstrueerd zijn het Witte Huis-terrein onmiddellijk te verlaten, aldus CNN.

In veel landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, is de roep om beelden van kolonisatoren en slavenhandelaren te verwijderen luider geworden. Wereldwijd zijn er demonstraties tegen racisme sinds de zwarte Amerikaan George Floyd een paar weken geleden stierf nadat een agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.

Andrew Jackson was van 1829 tot 1837 de zevende president van de Verenigde Staten. Het standbeeld in Washington stelt hem te paard voor. Onder Jackson werd in 1830 de Indian Removal Act aangenomen, die als doel had de inheemse bevolking uit gebieden in het zuiden van de VS te verdrijven en hervestigen. Ook bezat Jackson gedurende zijn leven meer dan vijfhonderd slaven. Maandag werd in Jacksonville (Florida) een standbeeld van de voormalig president beklad, meldden lokale media.

President Donald Trump heeft kritiek geuit op de demonstranten die het op het beeld in Washington gemunt hadden. „Talloze mensen gearresteerd voor het schandalige vandalisme in Lafayette Park van het prachtige standbeeld van Andrew Jackson”, schreef Trump op Twitter. Ook waarschuwde de president dat op dergelijk vandalisme celstraffen staan.