Beeld Leopold II bij Afrikamuseum opnieuw beklad

Een beeld van de voormalige Belgische koning Leopold II in de tuin van het Africa Museum in Tervuren is opnieuw beklad met rode verf. Dat heeft de regionale zender ROBtv zondag bekendgemaakt. De daders plaatsten onder meer de tekst ‘BLM II’, verwijzend naar de internationale beweging Black Lives Matter. Begin juli sloegen onbekende activisten ook al eens toe op deze plek.

De beeldengroep met Leopold II is van de hand van kunstenaar Tom Frantzen en bevat een aantal kritische elementen ten aanzien van het koloniaal bewind van de voormalige vorst in Congo. Zo hebben de drie Afrikaanse krijgers afgehakte voeten en kijkt de olifant weg van het borstbeeld uit protest tegen de ivoorroof ten tijde van Leopold II. Ook de leeuw kijkt ostentatief een andere richting uit.

In een gesprek met ROBtv stelt museumdirecteur Guido Gryseels veel begrip te hebben voor Black Lives Matter, maar dit vandalisme niet te kunnen goedkeuren. Er zullen extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen. Los van de discussie over wat er in de toekomst met het beeld zal gebeuren, gaat het museum binnenkort een plaquette toevoegen met duiding en informatie over Leopold II.