Beduidend minder migranten naar Griekenland dit jaar

In 2020 hebben tot dusver ongeveer 12.300 vluchtelingen en migranten Griekenland bereikt. Dat was 73 procent minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde periode bijna 45.000 kwamen, zei de Griekse viceminister van migratie Notis Mitarakis maandag in Athene.

In de eerste negen maanden van 2020 is het aantal asielbeslissingen vergeleken met vorig jaar met 82 procent gestegen. De conservatieve Griekse regering had eerder wetten aangenomen om asielprocedures te versnellen. Volgens Mitarakis worden momenteel ongeveer 3150 vluchtelingen herplaatst naar andere EU-landen.

Mitarakis kondigde plannen aan om op de eilanden Kos, Samos en Leros gesloten centra op te zetten voor migranten die vanuit Turkije naar de eilanden oversteken.

Op Lesbos, waar momenteel bijna 8000 mensen in een geïmproviseerd tentenkamp leven, zal in de zomer van 2021 een nieuw verblijf komen. Het oorspronkelijke kamp Moria werd in september bijna volledig verwoest door een grote brand.

Een tentenkamp werd daarna opgezet, hoewel een deel ervan tijdens de eerste herfstregens met modder en water werd overspoeld. De EU heeft nu 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen hoogwater, zei Mitarakis.