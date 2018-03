Bedrijventerrein afgesloten in zaak Skripal

De Britse politie heeft in het onderzoek naar de vermeende moordaanslag op de Russische oud-spion Sergej Skripal een bedrijventerrein in Amesbury hermetisch afgesloten, zo melden lokale media.

Dinsdagavond rukten brandweer en de milieu-inspectie al uit naar een ambulancestation op bedrijventerrein Solstice Park. Naar nu bekend is geworden had dit te maken met het onderzoek naar Skripal. Volgens de politie gaat het om een voorzorgsmaatregel.

Skripal en zijn dochter Joelia werden zondagavond bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury, zo’n 20 kilometer van Amesbury. Delen van Salisbury zijn eveneens afgezet. Beide slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en worden behandeld op de intensive care. Een hulpverlener die zondag ter plaatse was ligt ook nog altijd in het ziekenhuis. Over zijn toestand is verder niets bekend.

Volgens de BBC onderzoeken wetenschappers van het ministerie van Defensie een „onbekende substantie”.