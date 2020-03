Bedrijf VS ontwikkelt snelle coronatest

Een Amerikaans bedrijf zegt een test te ontwikkelen die al na 5 minuten duidelijk kan maken of iemand besmet is met het nieuwe coronavirus. Abbott Laboratories wil die volgende week gaan leveren aan de gezondheidsdiensten in de Verenigde Staten.

Het bedrijf stelt in een persbericht dat het apparaat voor de nieuwe moleculaire test ongeveer zo groot is als een „klein broodrooster” en daardoor ook goed gebruikt kan worden buiten ziekenhuizen. Abbott verwacht 50.000 tests per dag te gaan leveren.

De test is formeel nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die dienst heeft via een spoedprocedure wel alvast toestemming gegeven voor het gebruik ervan door laboratoria en gezondheidsdiensten, zegt Abbott Laboratories.