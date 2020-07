Bedrijf meldt mogelijke doorbraak in zoektocht naar coronamiddel

Een nieuwe behandeling van mensen met het coronavirus kan het aantal sterfgevallen volgens de eerste onderzoeksresultaten mogelijk fors verlagen. De kans dat patiënten na een behandeling met SNG001 ernstige klachten krijgen, zou 79 procent lager liggen dan bij de controlegroep. Synairgen, het bedrijf achter de behandeling, denkt dat sprake kan zijn van een doorbraak.

Aan de proef in het Verenigd Koninkrijk deden zo’n honderd patiënten mee. Deelnemers ademden een middel in met het eiwit Interferon bèta. Dat kwam zo rechtstreeks in de longen terecht. Mensen zouden na die behandeling veel vaker volledig herstellen. Het gaat wel om een relatief kleine testgroep en de onderzoeksresultaten zijn nog niet beoordeeld door onafhankelijke deskundigen.

Wereldwijd wordt naarstig gezocht naar de beste manier om patiënten te behandelen die besmet zijn geraakt met het nieuwe virus. Meerdere landen hebben al groen licht gegeven voor het gebruik van de virusremmer remdesivir.