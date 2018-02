Bedolven skiërs gered uit lawine

Twee skiërs zijn zondagmiddag bedolven geraakt onder een lawine op 2500 meter hoogte bij Finhaut in de Zwitserse Alpen. Beiden konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden Zwitserse media.

Eerder werd gemeld dat een groep van tien skiërs bedolven was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De plaats van het ongeval ligt buiten de gemarkeerde hellingen boven Finhaut op de drukke route naar Col de Fenestral.

In het gebied hebben zich zondag meerdere lawines voorgedaan. Sommige ontstonden spontaan, anderen werden door skiërs veroorzaakt. De politie had al opgeroepen tot voorzichtigheid. In de regio is momenteel een aanzienlijk lawinegevaar, categorie drie op een schaal van vijf.