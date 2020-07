Beatrice leent trouwjurk en diadeem bij oma Elizabeth

Koningin Elizabeth heeft aan haar kleindochter prinses Beatrice een japon en juwelen uitgeleend voor haar huwelijk met Edoardo Mapelli Mozzi. Dat maakte Buckingham Palace zaterdag bekend in een persbericht over de vrijdag in alle stilte gesloten plechtigheid, die plaatsvond in de koninklijke kapel in Windsor.

Prinses Beatrice droeg een ‘vintage’ jurk van Norman Hartnell, vroeger een van de favoriete kledingontwerpers van Elizabeth. De zijden japon is bezet met diamanten.

Verder droeg Beatrice het zogenoemde Queen Mary-diadeem, dat Elizabeth in 1947 bij haar eigen huwelijk ook had gedragen. Het sieraad is in 1919 gemaakt voor koningin Mary - de betovergrootmoeder van Beatrice - uit een diamanten ketting die Mary had gekregen bij haar huwelijk.

Prinses Beatrice van York (31) is de oudste dochter van prins Andrew, hertog van York, en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Ze zou oorspronkelijk eind mei trouwen in St James’s Palace in Londen, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.