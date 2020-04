Beademingsapparaat Stephen Hawking gedoneerd aan ziekenhuis

Nabestaanden van wetenschapper Stephen Hawking hebben zijn persoonlijke beademingsapparaat gedoneerd aan een ziekenhuis in Cambridge. Dochter Lucy Hawking zegt de Britse gezondheidszorg te willen steunen in de coronacrisis.

De beroemde natuurkundige overleed in 2018 op 76-jarige leeftijd. Hawking leed aan een neurologische aandoening en was vrijwel helemaal verlamd. Hij was onder meer behandeld in het ziekenhuis dat nu zijn beademingsapparaat kreeg.

Dochter Lucy was vol lof over de de zorg die haar vader kreeg in het Royal Papworth Hospital. Ze vertelde volgens de BBC dat de familie contact opnam met „oude vrienden” in dat ziekenhuis om te vragen of ze iets konden doen in de huidige coronacrisis. Die heeft in veel landen geleid tot tekorten aan beademingsapparaten.

Het ziekenhuis heeft het beademingsapparaat van de natuurkundige gecontroleerd en in gebruik genomen. „Het was zo fijn dat de familie Hawking weer contact opnam en we zijn enorm dankbaar dat ze deze apparatuur hebben gedoneerd”, zegt een bestuurder volgens de Britse omroep.