BBC wijzigt koers over schrappen tekst ’Rule Britannia!

De Britse publieke omroep BBC laat bij nader inzien toch de tekst van het bekende patriottische lied ‘Rule Britannia’ zingen bij de afsluiting van het concertseizoen in de Royal Albert Hall, ‘The Last Night of the Proms’. De omroep had het onder Britten geliefde lied uit 1740 geschrapt, omdat de tekst niet meer zou passen in de huidige, weinig verdraagzame culturele atmosfeer.

Vooral de strofe „Heers Brittannië, Brittannië heerst over de zeeën, Britten zullen nooit slaven zijn” was dit seizoen kennelijk een doorn in het oog van een aantal medewerkers van de BBC en de Finse gastdirigent. Hun besluit oogstte een storm van kritiek, onder anderen van premier Boris Johnson, die het censuur op de geschiedenis van het land en ‘zelfdiscriminatie’ noemde. De melodie en de tekst zijn bij allerlei voorstellingen en gelegenheden eeuwenlang gebruikt. De muziek werd onder meer ten gehore gebracht bij de ceremoniële capitulatie van het Japanse leger op 2 september 1945.

De BBC is nu op het afgelasten van Rule Britannia teruggekomen en het zal toch worden gezongen. Wegens de coronamaatregelen niet door een groot koor en in een volgepakte en enthousiaste zaal, maar „door een kleine groep geselecteerde BBC-zangers”, aldus de omroep.