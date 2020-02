Batarfi nieuwe leider al-Qaeda in Jemen

Al-Qaeda heeft Khalid Batarfi aangesteld als nieuwe leider voor het Arabisch Schiereiland. Hij volgt Qasim al-Raymi op die begin deze maand in Jemen om het leven werd gebracht. De islamitische terreurorganisatie in deze regio (AQAP) maakte dat zondag bekend.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde de dood van al-Raymi door een drone-aanval op 7 februari. AQAP ontkende dat nieuws, maar bevestigde het nu alsnog door Batarfi te presenteren als nieuwe leider. Deze Saudische staatsburger vocht al in 2001 met de Taliban in Afghanistan tegen de Amerikanen. Hij sloot zich in 2010 aan bij de al-Qaeda-tak in Jemen. De VS hebben voor zijn aanhouding een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd.