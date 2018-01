Bassist Rodford van The Kinks overleden

LONDEN ANP). Jim Rodford, de vroegere bassist van de Britse popgroep The Kinks, is overleden, Hij is 76 jaar geworden, meldde de BBC zaterdag. Rodford speelde bij elkaar achttien jaar bij The Kinks.

Dave Davies van The Kinks zei diep onder de indruk te zijn van het plotselinge overlijden van Rodford. „Ik ben te geschokt om iets te zeggen, het is zo’n schok”, schreef hij op Twitter.

De Brit Rodford begon zijn muzikale carrière bij de lokale band The Bluetones in zijn geboorteplaats St. Albans. Daarna was hij medeoprichter van Argent. In 1978 kwam hij bij The Kinks waar hij tot 1996 speelde. Daarna was hij lid van een heruitgave van de groep The Zombies.

Het is niet bekend waaraan Rodford is overleden.