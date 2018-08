Bashir mogelijk langer president Soedan

De door het Internationaal Strafhof (ICC) gezochte Soedanese president Omar al-Bashir is door zijn partij naar voren geschoven als kandidaat voor de verkiezingen van 2020. Bashir kan alleen herkozen worden als de grondwet wordt aangepast, omdat sinds 2005 een president maximaal twee termijnen mag aanblijven.

Het Soedanese staatspersbureau Suna liet vrijdag weten dat de top van de Nationale Congrespartij graag verder wil met Bashir. De islamist en voormalige legerofficier kwam in 1989 door een coup aan de macht. Hij won de presidentsverkiezing in 2010 en 2015. Door de grondwetswijziging van 2005 over het beperken van het aantal termijnen tot twee zag het er lang naar uit dat Bashir nu aan zijn laatste ambtsperiode bezig is. Als de Nationale Congrespartij vasthoudt aan Bashir als kandidaat, zal de grondwet opnieuw moeten worden aangepast.

Bashir wordt sinds 2009 gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij wordt verdacht van genocide in Darfur. Het conflict in de West-Soedanese regio heeft sinds 2003 al aan honderdduizenden mensen het leven gekost.