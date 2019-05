Bashir dood van betogers ten laste gelegd

De afgezette Soedanese president Omar al-Bashir is verantwoordelijk voor de dood van betogers toen hij aan de macht was. Dat heeft de procureur-generaal in Khartoem gezegd. „Bashir en anderen zijn aanzetten tot en deelname aan moord op demonstranten ten laste gelegd”, aldus de verklaring van het Openbaar Ministerie.

Het internationaal strafhof in Den Haag (ICC) heeft al ruim tien jaar geleden om de uitlevering van Bashir gevraagd om hem te kunnen berechten wegens onder meer genocide en oorlogsmisdaden in de regio Darfur.

In Soedan maakte de militaire overgangsraad maandag bekend dat er met de oppositie overeenstemming is bereikt over de bestuurlijke structuur om de transitie naar een burgerregering te regelen. Over de invulling van dat orgaan wordt dinsdag gesproken.