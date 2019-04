Bashir aangeklaagd voor fraude

Justitie in Soedan heeft een aanklacht ingediend tegen oud-president Omar Hassan al-Bashir. Hij wordt verdacht van witwassen en het bezit van grote sommen geld die hij op illegale wijze zou hebben verworven, zegt een bron bij de Soedanese justitie.

Bashir, die op 11 april werd afgezet, zit sinds afgelopen woensdag in een zwaarbeveiligde gevangenis in de hoofdstad Khartoem. Hij regeerde ruim dertig jaar over het Afrikaanse land, maar werd afgezet nadat hij de steun van het Soedanese leger verloor.

De man die in 1989 met een militaire staatsgreep aan de macht kwam, wordt al tien jaar gezocht door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag wegens gruweldaden gepleegd in de regio Darfur.