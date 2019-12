Bases moeten veiliger na schietpartij VS

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft de strijdkrachten opgedragen om de veiligheid van de militaire bases in zijn land te herzien. Ook moet de screening van buitenlandse militairen die voor training naar de VS komen op de schop worden genomen. De maatregelen worden genomen na de schietpartij vrijdag op de marinevliegbasis Pensacola in Florida, waarbij een luitenant van de Saudische luchtmacht drie mensen doodschoot en acht anderen verwondde.

Esper zei op Fox News Sunday dat hij hoge militairen heeft gevraagd om „ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de veiligheid van militaire faciliteiten”. Esper zei verder dat hij het Pentagon ook heeft gevraagd om „de screeningsprocedures te herzien” voordat militairen uit andere landen naar de Verenigde Staten komen voor training. Hij beschreef die als „zeer belangrijk voor de nationale veiligheid”.

Het motief van de 21-jarige schutter in Pensacola is nog niet bekend. Een niet bij naam genoemd persoon dichtbij het onderzoek zou volgens Amerikaanse media hebben gezegd dat de dader eerder in de week samen met andere Saudische militairen tijdens een diner video’s van grote schietpartijen heeft bekeken.

De Amerikaanse autoriteiten hebben de drie slachtoffers inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om militairen van 23, 21 en 19 uit Alabama, Florida en Georgia, aldus Amerikaanse media.

Het was de tweede schietpartij op een militaire basis in drie dagen. Woensdag schoot een Amerikaanse matroos op marinebasis Pearl Harbor op Hawaï twee mensen dood en verwondde er een. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.